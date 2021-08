Camila Giorgi vince il torneo di Montreal

Camila Giorgi ha vinto il 'National Bank Open', torneo Wta dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari sul cemento di Montreal, battendo in finale la ceca Karolina Pliskova, n.6 del mondo, per 6-3 7-5.

Per la giocatrice marchigiana è il primo successo in un Master 1000.