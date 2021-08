Federer si opera di nuovo: 'Fuori per molti mesi'

Roger Federer deve operarsi di nuovo al ginocchio destro e starà fuori "per molti mesi". Lo ha annunciato lui stesso con un video su Instagram in cui spiega, rivolgendosi ai suoi tifosi, che l'infortunio sofferto dopo Wimbledon è più grave del previsto. "Voglio aggiornarvi su cosa sta succedendo. Non è stato semplice - dice -, ho fatto parecchie visite e consulti medici per il mio ginocchio e questo non è il modo di andare avanti. Ho bisogno di un'altra operazione, e abbiamo deciso di farla". "Starò fermo per molti mesi - aggiunge Federer -,sarà molto dura ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare".



"Sono realista, so cosa vuol dire un'altra operazione alla mia età - dice ancora Federer -, ma voglio stare bene ed essere attivo. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, vi auguro il meglio".