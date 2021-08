Wta Montreal, Camila Giorgi in semifinale

Camila Giorgi ha raggiunto le semifinali del Wta 1000 di Montreal. Nella notte la ventinovenne di Macerata, numero 71 nel ranking, ha battuto ai quarti di finale per 6-4, 7-6 (7/2) l'americana Coco Gauff, numero 24 al mondo. E' la terza 'top 25' che Giorgi ha eliminato all'evento di Montreal questa settimana, dopo Elise Mertens (numero 9), al primo turno, e Petra Kvitova (n.7) agli ottavi di finale.

In semifinale se la vedrà con la statunitense Jessica Pegula, che agli Australian Open aveva raggiunto i quarti di finale.

Nell'altra semifinale in Canada si affronteranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la ceca Karolína Pliskova.