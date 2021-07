In arrivo il terzo figlio per Pennetta e Fognini, annuncio social

Fiocco rosa o azzurro, il terzo, per la tennista brindisina Flavia Pennetta e per Fabio Fognini.

Pennetta ha annunciato su instagram la gravidanza. "Qualcuno dice che tre è il numero perfetto", ha scritto a corredo di una foto che ritrae il pancione baciato dagli altri due figli, un maschietto e una femminuccia. "Forse è vero - ha proseguito - perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo. Siamo felicissimi e non vediamo l'ora di conoscerti, piccolina/o". Anche Fognini ha pubblicato una foto con i due figli e con accanto la moglie in dolce attesa.