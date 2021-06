Tsitsipas primo finalista al Roland Garros

Stefanos Tsitsipas si è qualificato per la finale maschile del Roland Garros, in programma domenica, battendo in cinque set dopo oltre tre ore e mezza di gioco Alexander Zverev, che lo aveva rimontato dopo lo 0-2 iniziale, e nell'ultimo set ha annullato quattro match point.

Il 22enne greco, quinto nel ranking mondiale, ha battuto il tedesco numero 6, 24 anni, per 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

L'altra semifinale mette ora di fronte i 'mostri sacri' Novak Djokovic contro Rafa Nadal, in quella che è stata definita una finale anticipata.