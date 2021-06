A Parigi Zidansek- Pavlyuchenkova prima semifinale donne

Tamara Zidansek è la prima semifinalista del tabellone femminile al Roland Garros 2021: ai quarti ha battuto la spagnola Paula Badosa in due ore e mezza col punteggio di 7-5, 4-6, 8-6. Per la tennista slovena e' il miglior risultato di sempre in un torneo dello Slam, e' questo risultato rappresenta anche un primato assoluto per la Slovenia in campo femminile.

In semifinale la slovena troverà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, una prima assoluta per lei in un torneo del Grande Slam, che ha battuto in tre set la kazaka Elena Rybakina col punteggio di 6-7, 6-2, 9-7.