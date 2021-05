Parigi: Federer vince all'esordio, 3-0 a Istomin

Roger Federer ha iniziato con un successo il suo cammino al Roland Garros, battendo in tre set l'uzbeko Denis Istomin, n.204 Atp, col punteggio di 6-2, 6-4, 6-3. Era l'esordio che ci voleva per il fuoriclasse elvetico n.4 al mondo, che a 40 anni e dopo le recenti operazioni ad un ginocchio cerca di ritrovare a Parigi la forma giusta per affrontare al meglio la stagione sull'erba. Il match contro Istomin è stato solo quarto giocato in questa stagione da Federer.