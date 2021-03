Miami: Galan ko, Sonego agli ottavi di finale

Lorenzo Sonego ha conquistato un posto agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, n. 34 del mondo, ha battuto il colombiano Daniel Elahi Galan (n.113 Atp) con il punteggio di 7-6 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Oggi negli ottavi Sonego troverà dall'altra parte della rete il greco Stefanos Tsitsipas, n. 5 della classifica mondiale e secondo favorito del seeding, che ha superato per 6-3 3-6 6-1 il giapponese Kei Nishikori (n. 39 ). Tra i due non ci sono precedenti.