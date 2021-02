Open Australia: eliminata Serena Williams, Osaka in finale

Naomi Osaka e Jennifer Brady sono le finaliste degli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne. Nella notte italiana la giapponese numero 3 del mondo ha eliminato con un netto 6-3 6-4 l'ex regina del tennis mondiale, Serena Williams, attualmente numero 10 del ranking. Nell'altra semifinale, la statunitense Brady (22) ha sconfitto la ceca Karolina Muchova per 6-4 3-6 6-4. La finale si disputerà sabato nel campo centrale della Rod Laver Arena di Melbourne.

Una sconfitta che brucia per Serena Williams, tanto da farle abbandonare la consueta conferenza stampa post partita, in lacrime. "Se mai dovessi lasciare il tennis, non lo direi a nessuno" ha detto la campionessa americana, visibilmente contrariata, rispondendo a una domanda sul suo possibile addio alla racchetta. "Oggi -riferisce Supertennis tv- non è stata una partita ideale e non è finita con un esito positivo, ma succede. Sono così onorata di giocare davanti a voi" ha aggiunto rivolta al pubblico australiano, che l'ha sempre sostenuta. Il suo ultimo trionfo Slam l'ha ottenuto proprio a Melbourne, nell'edizione 2017, vinto quando era già incinta della figlia Alexis Olympia.