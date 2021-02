Open Australia: Medvedev batte Rublev e vola in semifinale

Daniil Medvedev ha vinto il derby russo che lo opponeva a Andrej Rublev e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open di tennis.

Nella Rod Laver Arena di Melbourne Medvedev ha battuto il connazionale e amico, nonchè n. 7 della classifica mondiale, con il netto punteggio di 7-6, 6-3, 6-2.

E' la prima volta che Medvedev arriva in semifinale agli Aus Open, e va a unirsi all'altro (quasi sconosciuto) russo Arslan Karatsev che ieri a sorpresa ha ottenuto lo stesso risultato alla sua prima partecipazione a questo torneo.

Per la composizione delle semifinali manca da assegnare ancora un posto: se lo disputano in giornata il numero 2 del mondo Rafa Nadal e il greco Stefanos Tsitsipas. Medvedev affronterà in semifinale il vincente di questa sfida. Nell'altra semifinale saranno di fronte Karatsev e il numero 1 del mondo Novak Djokovic, in campo già domani nella 11ma giornata degli Aus Open che segna anche il ritorno del pubblico sulle tribune dopo i 5 giorni di mini lockdown.