Aus Open, slitta sorteggio, ma slam parte in tempo

Si terranno domani, e non oggi, i sorteggi per il tabellone degli Australian Open di tennis, che cominceranno regolarmente lunedì prossimo. Lo ha annunciato il numero uno del comitato organizzatore Craig Tiley. Il sorteggio dello Slam dovrebbe svolgersi nel pomeriggio a Melbourne, quando sarà l'alba di venerdì in Italia. Ieri per un caso di covid di un addetto presso uno degli hotel dove alloggiano giocatori e staff, è stato deciso il blocco di tutte le attività, fra le quali anche le 50 partite in programma oggi nell'ambito degli eventi in vista degli Aus Open.

Tutte le partite dei tornei (compresa l'Atp Cup per nazioni, con l'Italia che dovrebbe affrontare la Spagna in semifinale), potrebbero disputarsi domani, nonostante le previsioni meteo dicano pioggia battente. L'impianto dove si gioca comprende infatti tre arene con il tetto richiudibile (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena) ed è dotato anche di ben sei campi coperti. Tiley ha fatto capire che in caso di necessità i match potrebbero essere spostati in queste strutture indoor che normalmente sono utilizzate solo per gli allenamenti.