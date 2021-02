Gaudenzi, da Fognini a Sinner grande momento Italia

"L'Italia sta vivendo un grande momento per il tennis, sia a livello di tornei sia per quanto riguarda i giocatori, considerando talenti come Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E l'evento di punta saranno le Atp Finals a Torino, quando potremo mostare il meglio del nostro paese in un evento eccezionale". Lo ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi, nel corso del forum Global Sports Week. "Il mio obiettivo è promuovere il tennis a livello globale ma sono orgoglioso dell'Italia. Attualmente il tennis è tra i top 5 sport per tifosi nel mondo, ma il nostro obiettivo è quello di renderlo il secondo o il terzo sport più importante di ogni paese. L'obiettivo è fornire una migliore esperienza ai fan, lavorando collettivamente con altri organi come la Wta e l'Itf.Serve uno sforzo per unire le strategie con gli altri organi tennistici, anche a livello commerciale".