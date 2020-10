Tennis: Zverev, false accuse di violenza della mia ex

"Sono accuse che mi hanno reso molto triste. Semplicemente, perchè sono false": Alexander Zverev, numero 7 del tennis mondiale, vive un momento "particolare" della sua vita privata. Prima l'annuncio della sua ex fidanzata, Brenda Patea, di essere incinta, poi le accuse di un'altra ex, Olga Sharypova, che parla di violenze subite. Durante una lite, Zverev l'avrebbe quasi soffocata con un cuscino, tanto che da quel giorno lei comincio' a temere per la sua vita.

"Sono giorni particolarmente impegnativi per me - scrive Zverev in un lungo messaggio postato nella notte sul suo profilo Twitter - A 23 anni diventero' padre, e questo mi rende felice. Anche se non siamo piu' insieme, con Brenda i rapporti sono buoni e credo che potremo crescere insieme questa nuova creatura, tenendo lontano l'attenzione dei media". Ma e' l'altro capitolo ad aver scosso Zverev. "Non capisco perche' Olga dica questa falsita' ora: ci siamo lasciati parecchio tempo fa, ci conoscevamo da quando eravamo bambini. E' tutto falso, e davvero non capisco".