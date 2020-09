Tennis: Open Italia, Djokovic ai quarti, battuto Krajinovic

Novak Djokovic fa suo il derby serbo contro Filip Krajinovic vincendo in due set per 7-6(7) 6-3 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Ai quarti di finale il numero uno al mondo giocherà contro il vincente tra l'italiano Lorenzo Musetti e il tedesco Dominik Koepfer.

Shapovalov e Ruud ai quarti - Denis Shapovalov ha superato in 2 ore e 51 minuti di gioco il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-7(5), 6-1, 6-4. Ai quarti il canadese affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, mattatore questa mattina dell'azzurro Jannik Sinner. Nell'altra sfida in contemporanea, il norvegese Casper Ruud ha superato il croato Marin Cilic in un'ora e 34 minuti con il punteggio di 6-2, 7-6(6). Ai quarti se la vedrà con l'azzurro Matteo Berrettini.