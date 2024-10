Trionfo n.28 per l'azzurra Federica Brignone che in 2'16"06 ha vinto lo slalom gigante di Coppa del mondo a Soelden. Seconda in 2'16"22 la neozelandese Alice Robinson e terza a sorpresa la giovane austriaca Julia Schlein in 2'17"13. Solo 5/a l'americana Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA