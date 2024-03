Federica Brignone vince il gigante a Saalbach, coppa di specialità a Gut

Una grandiosa Federica Brignone ha vinto in 2.20.75 l'ultimo gigante della stagione. Per lei e' il sesto successo di una stagione eccellente ed il 27/o in carriera: miglior italiana della storia. Con lei sul podio la neozelandese Alice Robinson in 2.21.41 e la norvegese Thea Stjernesund in 2.21.72

Niente fare per Federica invece nella sua missione impossibile di rimontare ben 95 punti sulla svizzera Lara Gut- Behrami per vincere la coppa di gigante. Alla svizzera e' bastato infatti, dopo una prudente gara tattica , il 10/o posto in 2.23.27 per vincere non solo la coppa di gigante ma soprattutto, con due gare di anticipo , la sua seconda coppa del mondo dopo quella del 2016.

La piemontese Marta Bassino, seconda azzurra in gara, ha invece inforcato rovinosamente finendo fuori senza danni apparenti.

Buona prova in questo gigante anche per Lara Colturi, italiana di 17 anni ma in gara per l'Albania, che ha chiuso 11/a in 2.23.40.

Ora a Saalbach una piccola pausa. Poi venerdi' tocchera' al superG e sabato alla discesa con Gut-Behrami che punta anche a queste due coppe.

