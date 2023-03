Sci: Sofia Goggia, sogno di vincere un'altra coppa del mondo

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Non c'è modo migliore di onore i propri sogni continuando a sognare, quindi ora sogno di vincerne un'altra". E' il proposito che Sofia Goggia ha espresso a RTL 102.5. La campionessa di sci ha raccontato l'emozione della sua quarta Coppa del Mondo di discesa, conquistata a Kvitfjell, in Norvegia: "Pensavo che tutte le Coppe del mondo fossero uguali, invece questa è più pesante: 4,2 kg. Ha grande importanza, per tutti i punti che ho macinato. Ma la prima, conquistata nel 2018, ha un valore inestimabile".

Quella della Goggia è una storia di talento, dedizione e passione: "Da bambina, in sci club, ci fecero compilare una scheda motivazionale in cui ci chiedevano quale fosse il nostro obiettivo: scrissi 'vincere le olimpiadi di discesa libera', qualche anno dopo ci sono riuscita".

Grande l'attaccamento alla sua città natale: "Sul casco ho il profilo della skyline di Bergamo: bisogna sapere dove si vuole andare ma non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene. I bergamaschi hanno una marcia in più".