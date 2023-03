Sci: Cdm; Casse 2/o in prova discesa Soldeu

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 13 MAR - L'austriaco Marco Schwarz nella prima prova in vista della discesa di mercoledi alle Finali di cdm di Soldeu, in Andorra, ha realizzato il miglior tempo di 1'29″34, precedendo però di soli 7 centesimi l'azzurro Mattia Casse. Terzo tempo per il tedesco Andreas Sander. Quinto tempo, invece, per Dominik Paris con 45 centesimi di ritardo. Un po' più indietro Florian Schieder, il terzo azzurro ammesso alla discesa delle finali, 18/o con 1″12 di svantaggio da Schwarz.

La coppa della specialità è già stata vinta dal norvegese Aleksander Kilde con 720 punti. La seconda ed ultima prova cronometrata è prevista domani alle 11.30. (ANSA).