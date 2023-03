Sci: Cdm; Shiffrin 86/a vittoria, eguaglia record Stenmark

(ANSA) - AARE, 10 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.54.64 ha vinto lo slalom gigante di Coppa del mondo di Aare ottenendo così la sua 86/a vittoria in Coppa ed eguagliando lo storico record assoluto dello svedese Ingemar Stenmark.

L'americana, che ha già vinto in anticipo la sua quinta Coppa del mondo e la sua settima in speciale, ha conquistato così anche la coppa di gigante. Seconda l'azzurra Federica Brignone in 1.55.28: per lei è il podio n.55 . Per l'Italia c'è anche l'11/o posto di Marta Bassino. Domani è in programma uno Speciale: Shiffrin avrà la possibilità di ottenere l'87/o successo diventando la più vincente di sempre. (ANSA).