Sci: superG Aspen, Odermatt vince gara e coppa

(ANSA) - ASPEN, 05 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt - 25 anni e ventesimo successo in carriera, quinto stagionale in questa disciplina - ha vinto in 1'06"80 il superG di cdm di Aspen conquistando con una gara di anticipo anche la coppa di disciplina. L'elvetico con questo successo è sempre più vicino alla sua seconda grande coppa del mondo consecutiva.

Secondo il tedesco Andreas Sander, mentre il norvegese Aleksander Kilde, unico possibile rivale di Odermatt per la coppa di superG, ha chiuso terzo.

In una giornata negativa, miglior azzurro é stato il piemontese Mattia Casse, ma solo 15/o, mentre Dominik Paris é finito fuori dopo pochi secondi di gara, tradito da uno sbilanciamento. Fuori anche Florian Schieder e Nicolò Molteni e così gli altri azzurri in classifica sono Matteo Marsaglia 16/o nell'ultima gara della sua carriera, Christof Innerhofer 19/o, Guglielmo Bosca 21/o.

La coppa del mondo uomini lascia ora gli Usa e torna in Europa, in Slovenia, a Kranjska Gora, dove sabato e domenica ci saranno due slalom gigante con in palio anche la coppa di disciplina che vede scontrarsi soprattutto l'elvetico Odermatt ed il norvegese Henrik Kristoffersen. (ANSA).