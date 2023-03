Sci: Abodi "Goggia orgoglio ed esempio per l'Italia"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Cara @goggiasofia che bello il tuo sorriso, avvolta nel tricolore, per festeggiare la meritata quarta coppa del mondo di Discesa Libera. Sei un orgoglio per la Nazione e un esempio per tutti quelli che amano lo sport, sano e pulito, a partire dai più piccoli. #talento italiano!": così, in un tweet, il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la vittoria di Sofia Goggia che oggi ha conquistato la quarta Coppa del mondo di discesa. (ANSA).