Sci: discesa di Aspen, Sander è stato il più veloce in prova

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - L'unica prova per la discesa di Aspen va in scena dopo una robusta nevicata che ha impedito lo svolgimento della prima prova e che ha lasciato parecchi residui sulla pista. Il tracciato si è poi pulito, permettendo ad atleti con numeri alti di pettorale di inserirsi ai primi posti della classifica. Infatti, il miglior tempo lo ha fatto registrare il tedesco Andreas Sander, in 1'33″60, per 19 centesimi davanti allo sloveno Miha Hrobat e per 24 meglio del compagno di squadra Simon Jocher.

Quarto Mattia Casse, il migliore dei top, con 31 centesimi di ritardo da Sander, ma ottimi parziali sui quali il poliziotto piemontese può fare affidamento in vista delle gare del week-end. Bene gli statunitensi sulla pista di casa, con Goldberg e Cochran quinto e sesto, tutti racchiusi in pochi centesimi. Dominik Paris è decimo, ma a soli 45 centesimi dal migliore, con una prova d'assaggio che racconta di un buon feeling dell'azzurro con la pista americana. "La pista è abbastanza buona - ha detto Paris -, oggi le condizioni erano piuttosto facili, perché è nevicato parecchio e la pista era più semplice da affrontare. In realtà, non è così facile, perché è una pista corta ed è tutto ravvicinato, non c'è spazio per sbagliare".

"Pista corta ma carina, interessante - ha detto Casse -. Neve facile, ma non per questo è già tutto scontato. Sono più riposato e più pimpante, i giorni di riposo mi hanno fatto bene.

Io mi sento meglio e andiamo a vedere com'è la situazione".

