Sci: nella prova di discesa a Kvitfjell, Shiffrin la più veloce

KVITFJELL (NORVEGIA), 01 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin, in 1'33"59, è stata la più veloce nella prima prova in vista della discesa della Coppa del mondo di sci alpino a Kvitfjell, in programma sabato. Alle sue spalle, con un ritardo di 52 centesimi, la norvegese Kajsa Lie e l'austriaca Cornelia Huetter (+72). Miglior azzurra Elena Curtoni, 11 /o tempo e +1,40" con Federica Brignone 12/a e un ritardo di 1,44".

Sofia Goggia, che con una gara di anticipo può conquistare già a Kvitfjell la quarta Coppa di discesa, ha realizzato il 16/o tempo (+1,50"). Domani è in programma la seconda e ultima prova, mentre a Kvitfjell venerdì e domenica sono in calendario anche due SuperG.