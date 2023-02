Sci: è stata cancellata per nebbia la discesa di Crans Montana

(ANSA) - CRANS-MONTANA (SVIZZERA), 25 FEB - La discesa della Coppa del mondo femminile di sci alpino a Crans Montana è sta cancellata per nebbia, dopo 130 inutili minuti di attesa in un miglioramento che non è mai arrivato. La gara potrebbe venire recuperata domani, in sostituzione del previsto SuperG. (ANSA).