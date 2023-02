Sci: Goggia cade in prova a Crans, si rialza da sola

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 24 FEB - Ancora una giornata sfortunata per Sofia Goggia che, nella prova in vista della discesa di cdm di domani a Crans, in una curva a sinistra, è scivolata nelle reti anche se a velocità ridotta. L'azzurra si è rialzata da sola raggiungendo il traguardo. (ANSA).