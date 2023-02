Mondiali snowboard: Italia oro nel parallelo a squadre

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di snowboard, a Bakuriani, in Georgia: l'hanno vinta Aaron March e Nadya Orcher nel parallelo misto a squadre. La coppia azzurra ha battuto in finale la coppia austriaca composta da Andreas Prommegger e Sabine Schoefmann. Quarta l'altra coppia italiana, composta da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso.

