Mondiali sci nordico: 18 azzurri convocati, Pellegrino la star

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Sono diciotto gli azzurri, equamente divisi tra uomini e donne, che prenderanno parte ai mondiali di sci nordico in programma a Planica, in Slovenia, dal 21 febbraio al 5 marzo. Tra i nove atleti la star è Federico Pellegrino, alla sua settima partecipazione a una rassegna iridata. Ma non mancano tra i giovani, per un mix di esordienti e veterani. Questa la squadra femminile: Anna Comarella; Iris De Martin Pinter (classe 2004, esordiente); Martina Di Centa, Francesca Franchi, Caterina Ganz, Nadine Laurent (2003, esordiente), Nicole Monsorno, Cristina Pittin (1998, esordiente), Federica Sanfilippo (1990, esordiente).

Squadra maschile: Elia Barp Elia (2002, esordiente), Simone Daprà, Francesco De Fabiani (al quinto mondiale), Davide Graz, Simone Mocellini, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino (alla settima partecipazione con un oro nella sprint di Lahti, due argenti nella sprint di Seefeld e nella team sprint di Lahti e due bronzi nella team sprint di Falun e nella team sprint di Seefeld), Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura. (ANSA).