Sci, Mondiali: Brignone guida la combinata donne, Curtoni è 4/a

(ANSA) - MERIBEL (FRANCIA), 06 FEB - Con una gara superlativa, l'azzurra Federica Brignone è nettamente al comando - in 1'10"28 - dopo la prova di SuperG della combinata femminile che ha aperto i Mondiali di sci alpino in Francia. Alle sue spalle, ex aequo, in 1'10"99 la norvegese Ragnhild Mowinckel e la svizzera Lara Gut-Behrami; quarta l'altra azzurra Elena Curtoni, in 1'11"06.

Per l'Italia è finita fuori, per salto di porta, Marta Bassino, dopo essere andata troppo lunga in una curva, mentre Sofia Goggia, dopo una gara con errori, ma per lei di semplice ricognizione, ha chiuso 20/a in 1'12"20.

Con 33 atlete al via si è gareggiato con un bel sole, 7 gradi sotto zero e condizioni di neve perfette sulla bella pista Roc de Fer, con molti dossi tecnici da affrontare, trovando il giusto equilibrio fra linea e velocità, e solo un tratto più filante in ombra.

Fra le più quotate per le medaglie, la statunitense Mikaela Shiffrin è sesta con un distacco di 96 centesimi, la svizzera Michelle Gisin 14/a con un ritardo di 1"58 e la connazionale Wendy Holdener 15/a con un distacco di 1"66. Sofia Goggia, come annunciato anche da altre atlete, non parteciperà alla decisiva manche di slalom, dal momento che ha deciso di usare la prova del SuperG come test e allenamento in vista della gara in questa disciplina di mercoledì. Nella prova di slalom Brignone partirà per prima alle ore 14,30. (ANSA).