Brignone vince la combinata, primo oro ai Mondiali

E' azzurro il primo oro ai Mondiali di sci alpino, e lo ha vinto Federica Brignone. La sciatrice italiana si piazza al primo postonella gara di combinata a Meribel, davanti alla svizzera Wendy Haldener, argento, e all'austriaca Ricarda Haaser, bronzo.

Fuori gara all'ultima porta Mikaela Shiffrin, che inseguiva con un ritardo di 96/100 dopo il SuperG la Brignone, dominatrice della prima gara, e stava recuperando nella seconda, lo slalom speciale. Nono posto per l'altra italiana, Elena Curtoni.

"Cominciare i Mondiali così è il top. Ora non mi diranno più 'nel tuo palmares manca una medaglia d'oro', ma soprattutto sono molto soddisfatta della mia performance. Anche per questo mi sono commossa e non mi capita spesso...", ha detto Brignone alla Rai ancora prima dell'ufficialità della vittoria nella combinata femminile, prima prova dei Mondiali di sci. "Nelle altre edizioni non ero mai al meglio, ora invece mi sento al 100%. Ero carica. Oggi mi ero ripromessa di tirare fuori la slalomista che è in me e ci sono riuscita".