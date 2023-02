Sci: nello slalom a Chamonix, Noel è in testa e Vinatzer 11/o

(ANSA) - CHAMONIX (FRANCIA), 04 FEB - Dopo la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino a Chamonix (Francia), ultima gara prima dei Mondiali di Courchevel-Meribel, è al comando in 50"28 il francese Clement Noel. Alle sue spalle gli svizzeri Ramon Zehnhaeusern in 50"43 e Daniel Yule in 50"45. Quarto tempo per il campione norvegese Henrik Kristoffersen in 50"68; non ha invece gareggiato il suo connazionale Lukas Braathen, leader di disciplina, operato urgentemente nei giorni scorsi per un'appendicite.

Per l'Italia - assente nuovamente Giuliano Razzoli a cauda del ciclico mal di schiena che gli ha probabilmente precluso anche la strada verso i Mondiali - il migliore è Alex Vinatzer 11/o in 51"39. Poi - su una pista in ottime condizioni - c'è Tommaso Sala, 17/o in 51.58. Simon Maurberger, a caccia di un posto nella squadra mondiale, ha realizzato invece il 24/o tempo in 51"88. Più indietro, e fuori tempo massimo per la seconda manche, il trentino Stefano Gross in 52"04, ma anche l'altoatesino Tobias Kastlunger in 52"06. La seconda manche è in programma alle 12,30. (ANSA).