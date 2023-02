Norvegese Braathen operato, Mondiali a rischio

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Un'operazione improvvisa di appendicite, eseguita in Austria, impedirà con tutta probabilità al norvegese norvegese Lucas Braathen, attuale numero 1 del mondo nello slalom, a partecipare ai Mondiali di sci alpino al via lunedì prossimo a Courchevel/Meribel, in Francia. Di certo, "Spero di tornare tra qualche settimana", ha scritto il norvegese sui social ma in cuor suo c'è la voglia di essere al cancelletto di partenza almeno nello speciale che il 19 febbraio chiuderà il programma della manifestazione iridata. Il 22enne scandinavo in questa stagione è salito cinque volte sul podio in slalom, con due due vittorie a Val d'Isere e ad Adelboden e una anche nel gigante disputato in Alta Badia. Braathen guida la classifica di coppa del mondo di slalom con 41 punti di vantaggio sul suo connazionale Henrik Kristoffersen, che però sabato prossimo a Chamonix, nell'ultima prova di cdm prima dei Mondiali, ha l'occasione di superarlo sfruttando la sua assenza.

