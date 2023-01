Sci: cdm;bis Shiffrin a Plan de Corones,ora vittorie sono 84

(ANSA) - PLAN DE CORONES, 25 GEN - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 2.03.28 anche il secondo gigante di cdm di Plan de Corones marcando cosi' il suo nuovo record di 84 vittorie. Quello di 86 successi dello svedese Ingemar Stenmark è sempre più vicino. Con lei sul podio La norvegese Ragnhild Mowinckel in 2.04.10 e la svedese Sara Hector in 2.04.47. Per l'Italia giornata sfortunata, con Marta Bassino finita fuori non lontano dal traguardo dopo essere stata terza nella prima manche. In classifica ci sono cosi' Federica Brignone, arrabbiatissima dopo una serie di errori per eccessive inclinazioni, 8/a in 2.05.31 mentre la vicentina Asja Zenere ha chiuso 19/a in 2.06.37.

La coppa del mondo donne passa ora nella Repubblica Ceca, a Spindleruv Mlyn: sabato e domenica due slalom speciale, ultime gare prima dei Mondiali di Meribel e altre grandissime occasioni per nuovi record di Mikaela Shiffrin. (ANSA).