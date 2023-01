Sci: Noel vince Night Race di Schladming, italiani deludono

(ANSA) - SCHLADMING, 24 GEN - Il francese Clement Noel - 25 anni, oro olimpico a Pechino e decimo successo - ha vinto in 1.48.97 lo slalom speciale notturno di Schladming. Sul podio con lui e lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.49.04 ed il norvegese Lucas Braathen in 1.49.53 che ha ripreso cosi' il comando della classifica di disciplina. L'ha strappato al suo connazionale Henrik Kristoffersen che era in testa dopo la prima manche ma che dopo un erroraccio ha chiuso solo 11.

Brutta serata invece per l'Italia: dei tre azzurri ammessi alla manche decisiva il migliore e' stato il trentino Stefano Gross 20/o in 1.51.97. Alex Vinatzer - 14/o dopo la prima manche - ha chiuso con un fortissimo ritardo in 2.09.68 perche' mentre stava attaccando ha inforcato ma e' risalito per portare comunque a termine la gara. Stessa sorte per Tommaso Sala, 11/o dopo la prima manche, che al suo primo suo errore stagionale e' stato sbalzato fuori linea ed ha chiuso in 2.01.49.

Domani a Schladming ci sara' uno slalom gigante alla luce dei riflettori, un tipo di gara che di solito si fa in Scandinavia, recupero di quello cancellato in Germania a Garmisch - Partenkirchen: ore 17,45 e 20,45 (ANSA).