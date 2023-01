Sci: lo svizzero Yule vince slalom Kitzbuehel, Tommaso Sala 13/o

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 22 GEN - Lo svizzero Daniel Yule, in 1'44"63, ha vinto lo slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino a Kitzbuehel. Per lui, a 29 anni, è il sesto successo in coppa, di cui tre a Madonna di Campiglio (Trento), e il secondo a Kitzbuhel dopo quello del 2020. Secondo posto, in 1'45"03, per l'inglese Dave Ryding, vincitore lo scorso anno, e terzo in 1'45"04 il norvegese Lucas Braathen, che passa in testa alla classifica di disciplina Per l'Italia il migliore è stato ancora una volta il lecchese Tommaso Sala, ma giunto solo 13/o in 1'46"05 dopo essersi trovato all'ottavo posto nella prima manche. Poi, c'è il trentino Stefano Gross, 26/o in 1'47"96, mentre l'altoatesino Simon Maurberger ha inforcato la terz'ultima porta dopo essere stato 26/o nella prima manche. La Coppa del mondo maschile resta ora in Austria e passa a Schladming per due gare in notturna: martedì slalom speciale e mercoledì gigante sulla parte finale della famosa pista Planai. (ANSA).