Sci: a Obereggen il Trofeo Città di Bolzano in notturna

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Grande attesa per il Trofeo Città di Bolzano, giunto alla 75esima edizione, in programma in notturna mercoledì 18 gennaio (ore 19) sulla pista illuminata Oberholz di Obereggen, paradiso delle Dolomiti. Il gigante è organizzato dallo Sci Club Bolzano, fondato nel 1948, presieduto da Giovanni Trentini: la partecipazione è aperta ad atleti master, giovani, seniores, categorie maschile e femminile.

L'Oberholz è la pista regina di Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), cuore dello Ski Center Latemar con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, culla per 39 edizioni della più antica gara di Coppa Europa. La Oberholz fa parte del "Latemar Sixpack", letteralmente "I 6 addominali del Latemar" quante le 6 piste mozzafiato del comprensorio, che permette di passare dall'Alto Adige al Trentino e ritorno, sci o snowboard ai piedi senza mai sganciarli.

Al "Latemar Sixpack" è legato al concorso "Scia, traccia & Vinci": sciando su almeno 5 delle 6 migliori piste adrenaliniche al cospetto del Latemar, si riceverà subito un buono per una corsa omaggio con la slittovia Alpine Coaster Gardoné a Predazzo e si parteciperà all'estrazione finale di 60 skipass giornalieri Val di Fiemme Obereggen. Per dare il via al "Latemar Sixpack", è necessario scaricare l'app iSKI Italia e seguire la seguente procedura: cercare nell'app una delle località Obereggen, Pampeago o Predazzo; cliccare il banner Latemar Sixpack Challenge ed accettare le condizioni; avviare il localizzatore GPS e registrare almeno 5 delle 6 piste del "Latemar Sixpack".

L'app iSKI Italia traccia la giornata sugli sci: analizza i dati relativi ai chilometri di piste percorsi, i dislivelli, la velocità media/massima con la possibilità di salvare le informazioni nel proprio profilo e partecipare così al concorso.

(ANSA).