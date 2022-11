Cdm: prima prova Lake Louise alla Ortlieb, Goggia si diverte

(ANSA) - LAKE LOUISE, 29 NOV - La prima prova cronometrata in vista delle due discese di cdm donne di venerdì e sabato a Lake Louise e seguite domenica da un superG è andata alla austriaca Nina Ortlieb in 1.50.27. Dietro di la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter ex aequo in 1.51.21. Miglior azzurra e nono tempo in 1.51.98 per Elena Curtoni.

Sofia Goggia, che nella scorsa stagione vinse tutte e tre le gare di Lake Louise, ha fermato i cronometri su 1.52.49, ventesima, dopo una una prova di sola prima presa di contatto con la pista. Domani e giovedì' altre due prove. "Ho sbagliato in due punti cruciali dove sono andata talmente larga da non fare i salti successivi - ha detto Goggia dopo la prova -. E' stata una liberazione avere finalmente aperto il cancelletto dopo tutta questa lunga attesa. Mi sono divertita, ho capito abbastanza la pista, era fondamentale fare una prova e arrivare in fondo, sono fiduciosa di migliorarmi, anche perchè abbiamo altre due prove a disposizione", ha aggiunto. (ANSA).