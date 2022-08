Cdm: per azzurre un mese di allenamenti in Argentina

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello sci alpino. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo élite di Coppa del mondo che partiranno tra dieci giorni, il 19 agosto, per effettuare un mese di allenamento a Ushuaia, in Argentina, da dove rientreranno il prossimo 23 settembre, 31 giorni prima del via della coppa del mondo, a Soelden (Austria). Il dt, Gianluca Rulfi, ha convocato sia Marta Bassino sia Federica Brignone per un periodo di allenamento intenso e determinante per farsi trovare pronti all'inizio della prossima stagione.

Partiranno invece il 26 agosto le atlete del gruppo Coppa del mondo polivalenti, per fare rientro in Italia venerdì 30 settembre. Saranno sei le azzurre presenti: Laura Pirovano, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Nicol e Nadia Delago ed Elena Curtoni. (ANSA).