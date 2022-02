Pechino: sci; Vinatzer, aspettative alte per lo slalom

(ANSA) - PECHINO, 14 FEB - Gli azzurri dello slalom stanno ultimando i preparativi in vista della prova olimpica in programma mercoledì prossimo e sembrano aver ricavato buone impressioni dalle prove effettuate finora, come conferma Alex Vinatzer: "Siamo usciti a fare due giornate di slalom qui a Yanqing e domani ne faremo un'altra per vedere se ci saranno cambiamenti della neve - ha detto l'altoatesino secondo quanto riporta la Fisi -. Prima di partire stavo sciando bene e mi sembra anche qui. Le aspettative sono abbastanza alte. Vedendo la pista, comunque, penso che ci sarà molto da attaccare".

"Queste giornate stanno andando bene, come da programma - ha confermato Giuliano Razzoli -. L'avvicinamento sta andando bene, mi sto abituando a questa neve. Quanto bene e quanto sono in forma lo dirà la classifica della gara, però sono contento di queste giornate".

"Sto bene fisicamente, ho avuto un po' di mal di schiena nei giorni passati, però adesso è quasi passato - le parole di Tommaso Sala -. L'avvicinamento alla gara sta andando veramente bene, sto sciando veloce e solido, mi sento pronto e farò del mio meglio per la gara. Quando la neve è liscia mi trovo molto bene, mentre quando è segnata diventa più difficile rispetto alla neve europea". (ANSA).