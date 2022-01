Shiffrin cambia allenatore per discipline veloci

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 18 GEN - Alla viglia delle Olimpiadi e dopo sei anni di collaborazione con la campionessa Usa per quanto riguarda discesa e superG, il canadese Jeff Lackie non è più l'allenatore di Mikaela Shiffrin.

Al suo posto è subentrato lo statunitense Oliver Coley. Non sono noti i motivi ufficiali della separazione ma Lackie sarebbe bloccato in Canada, colpito dal Covid, e non può seguire l'atleta nella sua preparazione. (ANSA).