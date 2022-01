Sci: Cdm; slalom Schladming, in testa Vhlova e Shiffrin 5/a

(ANSA) - SCHLADMING, 11 GEN - La slovacca Petra Vhlova in 45.28 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Schladming. Dietro di lei la tedesca Lena Duerr in 45.55 e la canadese Ali Nullmeyer in 45.63.

Solo 5/a in 45.70 la statunitense Mikaeala Shiffrin. In questa gara Vlhova, detentrice della coppa del mondo, ha la possibilita' non solo di vincere anticipatamente e per la seconda volta la coppa di speciale ma anche di superare Shiffrin in testa alla classifica generale.

Per l'Italia Lara Della Mea, in gara all'ultimo momento dopo aver risolto qualche problema fisico, con il pettorale 32 e prima delle cinque azzurre al via, ha chiuso in forte ritardo con il tempo di 47.44, al momento 27/a . Marta Rossetti, pettorale 33, ha realizzato invece inforcato.

Seconda manche alle ore 20,45. (ANSA).