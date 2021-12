Sci: cdm; Sofia Goggia vince discesa 1 di Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE, 03 DIC - L'azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95. La bergamasca - al 12/o successo in carriera- ha fatto una gara a parte rispetto alle rivali. La seconda, la statunitense Breezy Johnson, ha preso infatti un distacco di ben un secondo e 47 centesimi mentre la terza, l'austriaca Mirjam Puechener, di uno e 54 .

Per l'Italia buona gara anche di Nadia Delago 6/a in 1.49.04 e di sua sorella Nicol, al rientro dopo un infortunio che l'aveva bloccata nella passata stagione, 8/a in 1.49.11. E poi ci sono ancora Federica Brignone un po' più indietro in 1.49.36 , Elena Curtoni in 1.50.20 e Francesca Marsaglia in 1.51.09, tutte comunque in zona punti. Anche la statunitense Mikaela Shiffrin - che già aveva vinto una discesa a Kake Louise -ha partecipato alla gara chiudendo con un ritardo di tre secondi e 60 centesimi.

Domani a Lake Louise va in scena una seconda discesa - altra grande occasione per Sofia Goggia -mentre domenica ci sarà un superG. (ANSA).