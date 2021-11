Sci: cdm; slalom Killington, guida Vlhova e azzurre in ritardo

(ANSA) - KILLINGTON (USA), 28 NOV - La slovacca Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Killington, con il tempo di 49.87 Alle sue spalle l'eterna rivale americana Mikaela Shiffrin in 50.07 e la svizzera Wendy Holdener in 50.45. Ancora una brutta giornata invece per l'Italia nella disciplina in cui ormai da anni è in forte ritardo.

La trentina Martina Peterlini, miglior slalomista azzurra ed unica italiana a partire tra le prime trenta, ha chiuso molto indietro in 53.10. Un po' meglio di lei - dopo la prova delle prime 35 atlete - ah fatto Federica Brignone in 52.95 mentre Lara Della Mea ha chiuso in 53.32 e Marta Rossetti è scivolata fuori per un errore. Con dieci gradi sotto zero la prima manche è stata caratterizzata da un tracciato solo apparentemente facile ma molto contorto che ha creato problemi a molte atlete.

