Sci: Assoluti; Buzzi campione italiano superG

Nel superG degli Assoluti di Santa Caterina Valfurva arriva il giorno del primo titolo italiano per Emanuele Buzzi, 26 anni, portacolori dei Carabinieri. Buzzi ha fermato il crono sull'1'07″93 e ha preceduto Christof Innerhofer per 26 centesimi e Matteo Marsaglia per 34. Al quarto posto si è piazzato Dominik Paris.

Avanza la leva 2001 che occupa i primi tre posti del Campionato Italiano Giovani grazie a Giovanni Franzoni (Fiamme Gialle), che vince l'oro piazzandosi settimo assoluto, seguito da Matteo Bendotti (Fiamme Oro), e al terzo posto da Enrico Giacomelli dello Sci Club Bormio.