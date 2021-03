Cdm: slalom 1 Aare, in testa Vhlova e Curtoni 11/a

La slovacca Petra Vhlova in 45.72 e' al comando dopo la prima manche del primo slalom speciale di cdm di Aare. Dietro di lei l'americana Mikaela Shiffrin in 50.13 e l'austriaca Katharina Liensberger in 50.29. Solo due le italiane in gara sulla pista Olympia, con temperature elevate e fondo morbido su un pendio non troppo ripido: Irene Curtoni 11/a in 51.60 e piu' indietro Martina Peterlini in 52.63. Seconda decisiva manche alle ore 16,30.