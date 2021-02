Cortina: Liensberger vince oro slalom, Curtoni 18/a

Katharina Liensberger in 1.39.50 ha vinto l'oro iridato in slalom speciale. Per l'austriaca si tratta del secondo oro ai Mondiali di Cortina come Lara Gut, entrambe 'regine della manifestazione. Argento alla slovacca Petra Vhlova in 1.45.50 e bronzo in 1.41.48 alla americana Mikaela Shiffrin, quarta medaglia a Cortina 2021.

Miglior azzurra, nella disciplina in cui l'Italia è da anni piu' debole, è stata Irene Curtoni 18/a in 1.43.67 seguita da Martina Peterlini 19/a in 1.43.82. Per l'austriaca è anche al prima vittoria in questa disciplina dopo essere però stata sempre sul podio in questa stagione.

Domani lo slalom speciale uomini chiudera' i Mondiali di Cortina. L'Italia manda in pista il giovane Alex Vinatzer - unico podio azzurro in questa stagione con un terzo posto - e poi i collaudati Manfred Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli. La pista sara', come nello slalom donne, ripidissima e con un fondo che dovra' fare i conti con un sole primaverile.