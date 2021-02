Cortina, azzurre male nello slalom gigante

Marta Bassino fuori dal podio dello slalom gigante ai Mondiali di Cortina. Non e' infatti riuscita all'azzurra la rimonta, dopo il 15/o posto della prima manche. Bassino doveva recuperare 1''54 dall'americana Shiffrin, prima, ma nella seconda manche ha commesso un altro paio di errori.



L'azzurra Federica Brignone e' finita fuori in una curva a sinistra dopo un dosso nel gigante iridato di Cortina.

"Non era quel che volevo: sono partita all'attacco per fare quel che faccio in allenamento. Ma e' andata cosi'. Ci sono fasi brutte nella vita di un atleta. Sicuramente non e' stato un Mondiale per me favorevole": Brignone, dopo l'ira per il gigante parallelo, vive una delusione nel gigante. Fuori gara alla prima manche. "Ora bisogna andare avanti. Nella vita ci sono e ci saranno ancora tante sfide da affrontare", ha aggiunto l'azzurra a RaiSport, dopo la sua uscita