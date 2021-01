Sci: tedesco Strasser vince slalom Zagabria, Italia male

Il tedesco Linus Strasser, 28 anni, ha vinto lo slalom speciale di cdm di Zagabria in 2.01.30. E' il secondo successo in carriera. Seguono gli austriaco Manuel Feller in 2.01.40 e marco Schwarz in 2.01.46. Giornata negativa invece per l'Italia con due soli atleti in classifica ed entrambi nelle retrovie: Tommaso Sala 24/o in 2.03.24 e Giuliano Razzoli 26/o in 2.03.67.

La coppa del mondo uomini affronta ora la lunga trasferta verso Adelboden, nel cuore delle Alpi svizzere: da venerdì a domenica sono in programma due gigante ed uno speciale.