Pallavolo: Coppa Italia donne; finale è Conegliano-Milano

E' Imoco Conegliano-Vero Volley Milano la finale di Coppa Italia donne di pallavolo che si giocherà domenica con inizio alle 18 nella Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Oggi la Final Four prevedeva la disputa delle semifinali e la prima delle due sfide è stata quella in cui l'Imoco Conegliano ha battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23). Nel secondo confronto il Vero Volley Milano ha prevalso nettamente su Bergamo, imponendosi per 3-0 (25-17, 25-21, 25-15).

Conegliano-Milano di domani sarà anche una rivincita delle finali scudetto della scorsa stagione, in cui prevalse la squadra veneta.