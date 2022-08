Beach volley: Europei; eliminate le coppie azzurre

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Giornata avara di soddisfazioni per l'Italia oggi ai Campionati Europei di beach volley che si stanno svolgendo a Monaco di Baviera, dato che le tre formazioni ancora in corsa sono state eliminate dalla manifestazione.

Nel tabellone femminile, infatti, si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nella rassegna continental. Nonostante la sconfitta per 2-0 (21-18, 21-18) contro la coppia spagnola rivelazione del torneo Alvarez M./Moreno, la compagine azzurra è stata protagonista di una partita ben giocata e lottata punto a punto. La battuta di arresto di oggi non cancella comunque il buon percorso delle azzurre alla loro prima partecipazione insieme alla rassegna continentale.

Nel tabellone maschile, invece, gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava si sono classificati al nono posto dei Campionati Europei, dopo aver ceduto negli ottavi di finale agli svedesi Åhman/Hellvig 2-1 (21-15, 8-21,9-15).

Si ferma agli ottavi di finale con conseguente nono posto anche l'europeo di Enrico Rossi e Adrian Carambula. Gli italiani sono stati superati 1-2 (14-21, 24-22, 11-15) dagli spagnoli Herrera/Gavira al termine di un match che ha regalato spettacolo. (ANSA).