Beach Volley:Europei;ko Lupo-Ranghieri,anche 2 derby azzurri

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 16 AGO - A Monaco seconda giornata degli Europei di beach volley a Monaco, e per l'Italia è stato subito derby. Infatti in campo femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno affrontato, e battuto, l'altra coppia azzurra formata da Reka Orsi-Toth e Sara Breidenbach. 2-1 (17-21, 21-12, 15-12) il risultato finale, al termine di una lunga battaglia.

In virtù di questo successo Menegatti e Gottardi affronteranno domani alle ore 15, per il primo posto nella pool F, le padrone di casa Borger-Sude uscite vincitrici dalla sfida contro le ucraine Baieva-Lazarenko per 2-0 (21-17, 24-22). Orsi Toth e Breidenbach, invece, sfideranno sempre domani, proprio le ucraine per il passaggio al primo turno a eliminazione diretta.

In campo maschile sfida tutta italiana fra Enrico Rossi e Adrian Carambula e Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Ad aggiudicarsi la partita con il risultato di 2-0 (21-12, 24-22) sono stati Rossi-Carambula. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno invece battuto 2-0 (21-15, 21-16) i cechi Jakub Sepka e Tomas Semerad.

Non è andata bene a Daniele Lupo e Alex Ranghieri, battuti 2-0 (21-13, 21-16) dagli svizzeri Marco Krattiger e Florian Breer.

(ANSA).